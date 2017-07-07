Yangından Kaçan İnek Tezek Yığınına Saklandı

Yangından kaçan inek tezek yığınına saklandı



KOCAELİ - İzmit ilçesine bağlı Durhasan Köyü'nde çıkan yangından kaçan inek samanlığın önünde bulunan tezek yığınına sığındı.

İzmit'in Durhasan Köyü'nde meydana gelen yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı. Henüz nedeni belli olmayan yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylülerin şaşkınlıkla ve korku dolu gözlerle takip ettiği olayda itfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Korku dolu anlar yaşanan yangında Orhan Ç'ye ait iki katlı evin tamamı yanarken, evin yanında bulunan samanlık kullanılmaz hale geldi.

Can kaybının olmadığı yangında ilginç bir olay yaşandı. Evin etrafında otlanmakta olan inek yangının gerçekleşmesi ile birlikte büyük bir korku yaşayarak samanlığın önündeki tezek yığınına sığındı. Olay yerindeki itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte korkudan tezek yığınına sığınan ineği çıkarma çalışması da yaptı. Tezek yığınına sığınan inek itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, iki katlı evin telef olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı.