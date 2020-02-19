Yangında telef olan kuzuları için hüngür hüngür ağladı

19.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:18

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çiğdemli köyünde bir ahırda çıkan yangında 15 koyun ve kuzu telef oldu. Kuzuların sahibi, "Ben onları canımdan çok seviyordum" diyerek gözyaşı döktü.



Edinilen bilgiye göre, gece ilçeye bağlı Çiğdemli köyünde Hacı Kedi'ye ait ahırda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, ahşap olan ahırın çatısını bir anda sararak büyüdü. Ahırdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve köylülerin yoğun çabası ile ahırda bulunan koyunların bir kısmı yaralı olarak kurtarılırken, 15 adet koyun ve kuzu yanarak telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



Sabah olduğunda yanan kuzuları ahırda gören Hacı Kedi, "Ben onları canımdan çok seviyordum, çocuğum gibi bakıyordum" diyerek gözyaşı döktü. Hayvanları borç para ile satın aldığını söyleyen Kedi, "Beni evden aradılar. Hayvanlar yanıyor dediler. Ahıra geldim. Yanan ahıra girerek bir kısmını dışarı zor çıkardım. Ben hayvanları çok seviyorum. Kendimden çok seviyordum onları. Uyumuyordum onlara bakıyordum. Bir de kurbanda ödemek üzere zaten bu hayvanları borçla almıştım. Yandılar, ne yapacağımı bilemiyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA