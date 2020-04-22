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Yangında ölen iki kardeşe en acı veda

Aydın'ın Çine ilçesinde, anne babalarının çalıştığı besihanedeki tek göz evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 5 yaşlarındaki iki kız kardeş son yolculuklarına yan yana uğurlandı.

22.04.2020 20:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:19
Yangında ölen iki kardeşe en acı veda

Aydın'ın Çine ilçesinde, anne babalarının çalıştığı besihanedeki tek göz evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 2 ve 5 yaşlarındaki iki kız kardeş son yolculuklarına yan yana uğurlandı.

Çine ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Ahmet ve Ayşe Kartal'ın çalıştıkları besihanede bulunan tek göz evde çıkan yangında çiftin çocukları 5 yaşındaki Nazlı ve 2 yaşındaki kardeşi Irmak hayatını kaybetmişti. Aynı kaderi paylaşan Nazlı ve Irmak'ın İzmir Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeleri, Çine'ye bağlı Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan dedelerinin evine getirildi. Helallik alındığı sırada iki çocuklarını da kaybeden anne Ayşe ve baba Ahmet Kartal, güçlükle ayakta durabildi. 3 aylık hamile olduğu öğrenilen anne ile babanın kızlarının tabutuna sarılarak yaktığı ağıtlar yürekleri parçaladı.

Helallik alındıktan sonra Tepeköy Mezarlığı'ndaki musalla taşınan konan kız kardeşler, köy mezarlığında yan yana açılan mezarlarda gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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