ANTALYA (İHA) - Yangında mahsur kalanlar olduğu söylenince ekipler demir kapıyı keserek içeri girdi

-Yapı marketteki yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu

-Yangını kısa sürede söndürülürken içerde kimsenin olmadığı anlaşıldı

ANTALYA - Antalya'da iki katlı yapı marketin ikinci katında çıkan yangın çevredeki binalarda oturan vatandaşa korku dolu anlar yaşatırken, yangına itfaiye ile birlikte ilk müdahale vatandaş yaptı. Ekipler bina içerisine demir kapıyı keserek içeri girebildi

Olay, Kepez ilçesi Kültür mahallesi Ulusoy caddesi olarak bilinen mevkide bulunan bir yapı markette saat 17.30 sularında meydana geldi. İş yerinin depo olarak kullanılan ikinci katında kaynak yapıldığı sırada kıvılcımların çevredeki yanıcı maddelere sıçraması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında çevredeki binalarda oturan vatandaşlar da korku dolu anlar yaşadı. Yangının meydana geldiği iş yeri içerisinde mahsur kalanların olduğu iddiası üzerine korku artarken, vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine polis ve 110 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için canla başla mücadele etti. Vatandaşlar itfaiye ile birlikte iş yerinin üst katında bulunan demir kapıyı spiral yardımıyla keserek açarken içeride kimsenin olmadığı anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı

Yangın etraftaki binalara sıçramadan söndürüldü, can kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu.