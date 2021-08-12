Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu

Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Marmaris'te meydana gelen yangın nedeniyle beslediği köpeğine ait kulübenin yanması sonrasında doğum gününde yeni bir kulübe dileyen minik Merve'nin isteği gerçek oldu.

Marmaris'te meydana gelen yangın nedeniyle beslediği köpeğine ait kulübenin yanması sonrasında doğum gününde yeni bir kulübe dileyen minik Merve'nin isteği gerçek oldu.

Marmaris'te 29 Temmuz günü başlayan ve 8 gün boyunca etkili olan orman yangınında en çok etkilenen mahallelerden biri olan Osmaniye'de yaşayan 3. sınıf öğrencisi Merve Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek Ekipleri tarafından doğum günü kutlanmıştı. Merve'nin doğum gününde tuttuğu dilek gerçek oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangında evleri tamamen kül olan Merve'ye pastasını üflerken tuttuğu dileği sorduklarında, köpeği Cess'nin yanan kulübesinin tamir edilmesini istediği öğrenilmişti.

Minik Merve'nin isteğini duyan Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy kaymakamlığa bağlı ekipleri görevlendirerek hem Merve'nin en yakın dostu Cess'ye yeni bir kulübe göndertti hem de minik Merve'nin derslerini takip edebileceği bir tablet hediye etti. Cess'nin yeni kulübesini gören minik Merve'nin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

"Köpeğime kulübe istemiştim"

Doğum günü dileğinin gerçek olduğunu belirten minik Merve, "Hediyeleri görünce çok heyecanlandım. Cess ile uzun zamandır arkadaşız. Doğum günümde köpeğim için bir kulübe ve herkesin sağlıkla yaşamasını dilemiştim. Kulübesi de bugün geldi. Kulübenin yanında bir de tabletim geldi. Teşekkür ederim" dedi.

"Bir gecede her şeyimizi kaybettik"

Yangın gecesi yaşadıklarını aktaran anne Medine Yılmaz, "O gece resmen cehennemi yaşadık. Ertesi güne sadece kıyafetlerimiz kaldı. Tüm eşyalarımız evle birlikte yandı. İki kızım da o gece çok korktu. Yangının hala rüyalarına girdiğini söylüyorlar. Şu an için konteyner evde kalıyoruz. Baba mesleği olan arıcılıkla uğraşıyorum. Yangında onlar da zarar gördü. Sağ olsun kaymakamımız Merve'nin isteğini gerçekleştirdi. Hem köpeğimiz için kulübe hem de Merve'ye tablet gönderdi" diye konuştu. - MUĞLA

Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu
Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu
Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu
Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu
Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mexico City'de takside sancısı tutan hamile kadına polis doğum yaptırdı
Mexico City'de takside sancısı tutan hamile kadına polis doğum yaptırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Erdoğan Yüksek Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Gülben Ergen Mustafa Sandal Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Caner Erkin Burak Yılmaz Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangında köpeğinin kulübesi yanmıştı, minik Merve'nin hayali gerçek oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 09:53:59. #1.14#

title