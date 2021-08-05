Yangında hayatını kaybeden orman işçisi Tovka'nın baba ocağı onarılacak

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın İzmir'in Bergama ilçesindeki baba evinin onarımı, ilçe belediyesi tarafından yaptırılacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın İzmir'in Bergama ilçesindeki baba evinin onarımı, ilçe belediyesi tarafından yaptırılacak.

Tırmanlar Mahallesi'nde bulunan Tovka'nın baba ocağına giden Bergama Belediyesi ekipleri, 82 yaşındaki baba Halil ve 77 yaşındaki anne Gülsüm ile görüşerek eksikleri tespit etti.

Ekipler, tadilat ve onarım çalışmaları için ön hazırlıklara başladı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada, Tovka'nın anne ve babasının kendilerine emanet olduğunu belirtti.

Tovka'nın baba ocağındaki eksiklikleri gidereceklerini bildiren Koştu, "Şehidimizin babası Halil Tovka'nın her zaman yanındayız. Ekiplerimiz evin tüm eksiklerini kısa süre içerisinde giderecekler. Rabb'im böylesi acıları bizlere bir daha yaşatmasın. El birliğiyle yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." dedi.

Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 31 Temmuz'da, arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin