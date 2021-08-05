Yangında hayatını kaybeden orman işçisi Tovka'nın baba ocağı onarılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangında hayatını kaybeden orman işçisi Tovka'nın baba ocağı onarılacak

Yangında hayatını kaybeden orman işçisi Tovka'nın baba ocağı onarılacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın İzmir'in Bergama ilçesindeki baba evinin onarımı, ilçe belediyesi tarafından yaptırılacak.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları esnasında hayatını kaybeden orman işçisi Erdal Tovka'nın İzmir'in Bergama ilçesindeki baba evinin onarımı, ilçe belediyesi tarafından yaptırılacak.

Tırmanlar Mahallesi'nde bulunan Tovka'nın baba ocağına giden Bergama Belediyesi ekipleri, 82 yaşındaki baba Halil ve 77 yaşındaki anne Gülsüm ile görüşerek eksikleri tespit etti.

Ekipler, tadilat ve onarım çalışmaları için ön hazırlıklara başladı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yaptığı açıklamada, Tovka'nın anne ve babasının kendilerine emanet olduğunu belirtti.

Tovka'nın baba ocağındaki eksiklikleri gidereceklerini bildiren Koştu, "Şehidimizin babası Halil Tovka'nın her zaman yanındayız. Ekiplerimiz evin tüm eksiklerini kısa süre içerisinde giderecekler. Rabb'im böylesi acıları bizlere bir daha yaşatmasın. El birliğiyle yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz." dedi.

Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 31 Temmuz'da, arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, araştırma sonucu İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

Canını ortaya koyan orman işçisinin fedakarlığı telsizde! Arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı
Canını ortaya koyan orman işçisinin fedakarlığı telsizde! Arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mete Gazoz Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangında hayatını kaybeden orman işçisi Tovka'nın baba ocağı onarılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 18:58:35. #1.14#

title