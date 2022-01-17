Yangında hayatını kaybeden adam ile ilgili kahreden detay

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangında asansörde kalarak hayatını kaybeden genç adam ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı.

GAZİEMİR, İZMİR (İHA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangında asansörde kalarak hayatını kaybeden genç adam ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Talihsiz gencin geçtiğimiz yaz Muğla'da çıkan orman yangınlarının söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün saat 14.30 sıralarında Hasan Güven Caddesi üzerinde bulunan bir site içindeki apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine site sakinleri tarafından hemen ihbarda bulundu. Bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç trafiğine kapatılırken, yangının çıktığı dairede bulunan 4 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. 4 kişi, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Apartmanda bulunan ancak yangın nedeniyle dışarıya çıkmadığı fark edilen 27 yaşındaki Kaan Yalçın için de çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri, Yalçın'ı asansörde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaan Yalçın'ın normalde o sitede oturmadığı, bir arkadaşını ziyaret için geldiği öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yangın söndürme çalışmalarına gönüllü katılmış

Yalçın'ın, arkadaşlarını ziyaret ettiği apartmandaki yangını fark edince yardım için koştuğu, yukarı çıkmak için bindiği asansörde kilitli kalarak dumandan etkilendiği öğrenildi. Öte yandan yangında hayatını kaybeden Kaan Yalçın ile ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Yalçın'ın geçtiğimiz yaz Muğla'daki orman yangınları için gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına gönüllü olarak katıldığı öğrenildi.

Yalçın'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Yangın ile başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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