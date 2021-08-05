Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
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Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz

Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in Silifke ilçesinde düğün hazırlığı yaparken evi ve çeyizi orman yangınında kül olan Fatma Tan'a hayırseverler bir minibüs dolusu çeyiz getirip teslim etti.

Mersin'in Silifke ilçesinde düğün hazırlığı yaparken evi ve çeyizi orman yangınında kül olan Fatma Tan'a hayırseverler bir minibüs dolusu çeyiz getirip teslim etti.

Yeşilovacık Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Tan'ın gözyaşları içerisinde yardım talebini duyan Tüm Restaurantlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi ve Adanalı Kadınlar Topluluğu bir minibüs çeyiz getirerek Fatma Tan'ın yüzünü güldürdü.

İnsanlara zor zamanlarında destek oldukları için mutlu olduklarını belirten TÜRES Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, "Ülkemizde yangınlar büyük ölçüde devam ederken, biz Adana yangınında zaten içerisindeydik. Adana ve Kozan yangınlarında oradaki çalışanlara yemek verdik. Görevimiz bittikten sonra buradaki yangın devam ediyordu. Fatma hanımın yardım çığlığını televizyonlardan gördüm. Bizde kayıtsız ve duyarsız kalmadık. Üyelerimiz ve Adanalı kadınlar olarak biz çeyizini düzmeye karar verdik. Dün buraya tespitte bulunmaya geldim. Fatma hanımla görüntülü görüştük. Çeyizlerini tek tek seçtik. Akşamdan hazırladık ve arabamıza yükledik. Böylelikle kızımızın yaralarını sarmış olduk. Şu anda buradayız çeyizi getirdik. Fatma hanıma çeyizini teslim ettik" dedi.

Çok zor ve üzücü günler yaşadıklarını belirten Fatma Tan ise, "Bir nebze olsun şu an mutluyum. Beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. En ufak ayrıntısına kadar bütün çeyizim alındı. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Adanalı Kadınlar Topluluğu adına Reşan Arlıer ise Fatma Tan'a bir ömür boyu mutluluklar diledi. Anne Eşe Fatma Tan, baba Yusuf Tan ve kardeşi Ayşegül Tan ise yardım yapan herkese teşekkür ettiler. - MERSİN

Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma'ya bir minibüs dolusu çeyiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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