Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu
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Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - Haberler | Güncel

- Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında ayakları yanan kaplumbağadan iyi haber geldi.

Medusa kabartmalı lahit, üzerinde yazan beddualı mesaja rağmen soyulmuş
Medusa kabartmalı lahit, üzerinde yazan beddualı mesaja rağmen soyulmuş

- Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde çıkan yangında ayakları yanan kaplumbağadan iyi haber geldi. Alevlerin etkisiyle yanan ayaklarına krem sürülen kaplumbağa yeniden hayata tutunarak yeni evi olan Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nın maskotu oldu.

10 gün önce 5 yavru köpek ve bir kaplumbağanın telef olduğu ağaçlık alanda çıkan yangında hayvansever bir vatandaş tarafından kurtarılmasının ardından önce soğuk suyla yıkanıp yanan ayaklarına yanık kremi sürülen kaplumbağa tedavisi Doğa Koruma ve Milli Paklar Amasya Şubesine teslim edilmişti. İlk müdahalesi yapılan kaplumbağa tedavisi sonrası Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na götürüldü. Bir süre daha görevlilerce gözlem altında tutulmasının ardından yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Bölgede yaralanan hayvanların tedavileri sonrası doğaya uyumları sürecinde görev üstlenen 64 yaşındaki Tayyar Koçak, daha önce tedavisi tamamlanıp doğaya bırakılan karaca yavrusu gibi 'Krem' adı verilen kaplumbağaya da aynı özeni göstereceğini belirtti.

Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu
Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu
Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu
Yangında ayakları yanan kaplumbağa yeniden hayata tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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