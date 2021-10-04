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Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı Gözyaşlarına hakim olamadılar, hastaneye kaldırıldılar Edirne'de can pazarının yaşandığı yangından kurtulmak isteyen ve yöneldikleri yangın merdiveninin kilitli olduğunu gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

EDİRNE (İHA) - Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı

Gözyaşlarına hakim olamadılar, hastaneye kaldırıldılar

EDİRNE - Edirne'de can pazarının yaşandığı yangından kurtulmak isteyen ve yöneldikleri yangın merdiveninin kilitli olduğunu gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Birçok vatandaş camdan atlarken, birçok vatandaş da merdiven anahtarının getirilip merdivenin açılmasını bekledi. Mahalleli gözyaşlarına hakim olamazken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası oluşan yoğun duman onlarca ailenin yaşadığı binanın tamamını kapladı. Panikle kendilerini dışarıya atmak isteyen vatandaşlar, yoğun duman nedeniyle merdivenlere inemedi. Dumandan kurtulmak isteyen vatandaşlar, yangın merdivenine akın etti. Yangın merdivenin kilitli olduğunu gören vatandaşlar panik yaşadı. Zemine yakın binalarda yaşayan vatandaşlar camlardan atlayıp dışarıya çıkarken, birçok vatandaş yangın merdivenin kilidinin bulunup açılmasını bekledi. Yangın merdiveninin açılmasıyla birlikte vatandaşlar binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, 4 vatandaş Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı

Yangın merdiveninin kilitli olduğu binada can pazarı
İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Son Dakika Haberleri
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