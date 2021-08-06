Yangın mağdurlarına Yılmaz Erdoğan'dan destek

Yangın mağdurlarına Yılmaz Erdoğan'dan destek Muğla'nın birçok bölgesinde 1 haftayı aşkın süredir devam eden yangınlarda mağdur olan insanlara pek çok bölgeden yardım geliyor.

Yangın mağdurlarına Yılmaz Erdoğan'dan destek

MUĞLA - Muğla'nın birçok bölgesinde 1 haftayı aşkın süredir devam eden yangınlarda mağdur olan insanlara pek çok bölgeden yardım geliyor. Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda toplanan yardımları kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti.

Muğla'da geçtiğimiz hafta başlayan ve hala bazı bölgelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlara pek çok kesimden destek yağıyor. Destek olan kişilerden bir tanesi de ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ünlü sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile düzenledikleri yardım çalışmalarına çok büyük destek geldiğini belirterek, Köyceğiz Döğüşbelen'deki çiftliğinde bulunan depodaki toplanan yardım malzemelerini gösterdi.

Yılmaz Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk günden beri burayı yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok yiyecek içecek pratik ihtiyaçları karşılamaya çalışıyorduk. Ama bugün muhteşem şeyler geldi çeşmedeki kampanyadan. Harika oldu, şimdi buların hepsini ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç noktalarına göndereceğiz" dedi.

Paylaşımın altında ise, "İlk günden beri yaptığımız yardım çalışmalarına bugün çok büyük bir destek geldi! Berfu - Eser Yenenler, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı'nın önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla toplanan malzemeler köyümüze ulaştı! Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız. Yeniden Yeşerteceğiz" notunu düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez