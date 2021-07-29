Yangın felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar
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Yangın felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Antalya'da dün öğlen saatlerinde başlayan yangınlara karadan ve havadan müdahale sürüyor. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 122 kişinin de ciddi şekilde etkilendiği yangınlar söndürülmeye çalışılırken, Türkiye'ye en ciddi destek de Rusya'dan geldi. 3 adet Be-200 yangın söndürme uçağıyla özverili bir çalışma yürüten Rusya görüntüleri de büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye, dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınlarıyla sarsılırken, henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, 122 kişi de ciddi şekilde etkilendi. 18 köy ve mahallenin boşaltıldığı, evlerin ve ahırların kül olduğu yangınların söndürülmesi için karadan ve havadan müdahalede bulunan Türk yetkililere en büyük destek ise Rusya'dan geldi.

"YANGINLARIN EN KISA SÜREDE VE EN AZ HASARLA SÖNDÜRÜLMESİNİ TEMENNİ EDERİZ"

3 adet Be-200 yangın söndürme uçağıyla Türkiye'deki yangınların söndürülmesi konusunda yetkililere yardım eden Rusya, yürüttükleri özverili çalışmalara ait görüntüleri de Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı;

"Rus ekiplerin Türkiye'deki yangınları söndürmek için yürüttüğü özverili çalışmalardan görüntüler. Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarının en kısa sürede ve en az hasarla söndürülmesini temenni ederiz. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde 3 Rus "Be-200" yangın söndürme uçağı, Türk tarafına yardım etmektedir."

Yangın felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar
Yangın felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar
Yangın felaketleriyle sarsılan Türkiye'ye en büyük destek Rusya'dan! 3 uçakla söndürme çalışmalarına katıldılar
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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