Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, önce tanker ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan araç, önce tanker ardından itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Turgutreis'ten Bodrum istikametine seyreden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu 58 ACF 637 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Otomobil sürücüsü yangını fark edince aracı durdurdu.

Yangın esnasında bölgeden geçen özel bir firmaya ait tankerle yangına müdahale edildi. Yardım istenmesi üzerine bölgeye gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yanan aracı söndürme çalışması yaptı. Otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen kadın ise kaldırım üzerinde oturarak çalışmaları gözyaşları içerisinde takip etti.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Aracın büyük çapta hasar aldığı görüldü.

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Yanan otomobili gözyaşları içinde izledi

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada araç eski, sürücünün ise belgeleri eksik çıktı

5 kişinin hayatını kaybettiği kazada araç eski, sürücünün ise belgeleri eksik çıktı

 Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title