Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin'in çıktı - Haberler
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Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin'in çıktı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te yanan otomobilin içinden erkek cesedi çıktı.

GAZİANTEP'te yanan otomobilin içinden erkek cesedi çıktı. Cesedin Suriye uyruklu Yasin Elves'e (25) ait olduğu belirlendi.

Dün sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde hurda araçların bulunduğu otoparktan duman çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otoparkta inceleme yapan ekipler, yanan bir otomobilin bagajında erkek cesedi buldu. Morga kaldırılan cesedin, Suriye uyruklu Yasin Elves'e ait olduğu belirlendi. Bagajda yanarak yaşamını yitirdiği tespit edilen Elves'in uyuşturucu bağımlısı olduğu, hiçbir yakınının ise defin işlemlerini başlatmadığı bildirildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Yanan otomobilin bagajındaki ceset Suriyeli Yasin'in çıktı

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında

 Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile Suriye sınırı hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri

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