Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
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Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı

Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'daki orman yangınında yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla vakit kaybedilmeden atıldı.

TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Antalya'daki orman yangınında yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla vakit kaybedilmeden atıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, üç gün önce Manavgat'taki orman yangından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Evleri yanan 80 yaşındaki İbrahim ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz ile sohbet eden Kurum, Deniz çiftinin, yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdüğünü fark etti.

Kurum, "Sizi başka bir yere yerleştirelim." teklifinde bulundu anacak Deniz çifti kabul etmedi.

Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını verdi.

Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen evin 3 odalı müstakil olacağı öğrenildi.

"Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık"

İbrahim Deniz, yangın nedeniyle evinin büyük kısmının yandığını söyledi.

Yangın sırasında eşini yalnız bırakmadığını vurgulayan Deniz, duygularını şöyle dile getirdi:

"Birisi gelerek 'Amca seni götüreyim.' dedi. 'Yengen var engelli, onu götürün.' dedim. Sonra ben de canımı kurtardım. Her şeyim yandı. Bir oda kaldı. Bakanımız Murat Kurum geldi, gördü. 'Burada yaşanmaz. evini hemen yapalım.' dedi. Sağ olsun hemen de yapılması için çalışma başlatıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Başımızdan hiç eksik olmasınlar. Cumhurbaşkanımızı da evim bitince çayımı içmeye bekliyorum. Devlet burada. Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık, ne yiyecektik, bu evi kim yapacaktı? Evimizi kısa sürede yapacaklar. Devlete laf ediyorlar. Biz Yörük'üz. Çadırda yatarım ama Cumhurbaşkanımıza, bakanlarıma laf ettirmeyiz. Laf edenler yalan söyler."

Ayşe Deniz de kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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