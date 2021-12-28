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Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı

İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Haberler | Yerel

Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı Kayseri'nin Develi ilçesinde yan yatan minibüste yaralanan olmazken, devrilen minibüs vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

KAYSERİ (İHA) - Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde yan yatan minibüste yaralanan olmazken, devrilen minibüs vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tekir caddesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kaza yerine gelen vatandaşlar, el birliği ile yan yatan aracı kaldırdı. Kazada yaralanan olmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi.

Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı

Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı

Yan yatan minibüsü vatandaşlar el birliğiyle kaldırdı

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İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Son Dakika Haberleri

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