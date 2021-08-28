Yan yatan kamyonda 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki nakliye kamyonu, frenlerinin tutmaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki nakliye kamyonu, frenlerinin tutmaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp yan yattı. Kazada kamyon içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralıların 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Kula-Alaşehir yolu Konurca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan yola çıkan Ömer Dündar (41) idaresindeki 42 BD 673 plakalı nakliye kamyonu, seyir halinde ilerlerken frenlerinin tutmaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan kamyon, yolun sol tarafındaki toprak alana yan yatarak durabildi. Kaza sebebiyle kamyon içerisinde bulunan 6'sı aynı aileden toplam 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan şoför Ömer Dündar ve aynı aileden Raziye Cekçeoğlu (44), Deniz Cekçeoğlu (20), Nurel Cekçeoğlu (51), Açelya Cekçeoğlu (12), Mustafa Cekçeoğlu (18) ve Sultan Büyükuğurlu'ya (94) ilk müdahaleleri olay yerinde yaptı. Yaralılardan Raziye, Açelya, ve Mustafa Cekçeoğlu ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, diğer yaralılar Ömer Dündar, Deniz Cekçeoğlu, Nurel Cekçeoğlu ve Sultan Büyükuğurlu Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 yaralı ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralılardan Raziye ve Nurel Cekçeoğlu'nun hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kamyon içerisinde bulunan aynı aileden 6 kişinin, Konya ilinden yola çıkarak İzmir'in Kiraz ilçesine taşındıkları ve kamyonda ev eşyalarının yüklü olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı