Yamaç paraşütüyle Amanoslardan atlayıp Noel baba kostümüyle hediye dağıttı - Haberler
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Yamaç paraşütüyle Amanoslardan atlayıp Noel baba kostümüyle hediye dağıttı

Yamaç paraşütüyle Amanoslardan atlayıp Noel baba kostümüyle hediye dağıttı
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, Noel baba kostümüyle Amanos Dağları'ndan atlayarak indiği alanda çocuklara hediye dağıttı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, Noel baba kostümüyle Amanos Dağları'ndan atlayarak indiği alanda çocuklara hediye dağıttı.

Paraşüt pilotu İlker Özgüven, çocukları sevindirmek için bir dükkandan Noel baba kostümü kiralayıp yanına da çeşitli hediyeler aldı.

Amanos Dağları'na çıkan Özgüven, 1270 rakımlı tepeden Noel baba kostümüyle atladı.

Yaklaşık 20 dakikada Atatürk Anıt Alanı'na inen Özgüven, üzerindeki kostümle çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Özgüven, çocuklar ve aileleriyle fotoğraf da çektirdi.

AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri

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