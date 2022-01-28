YAMAÇ PARAŞÜTÜNE MİSİNANIN DOLANDIĞI ANLAR KAMERADA

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - Antalya Konyaaltı sahilindeki seyir terasından atlayış yapan Sadık Göller'in yamaç paraşütüne, inişe geçtikleri sırada 40 metre yükseklikteki falezlerden denize olta atan bir kişinin misinası takıldı. Kısa süreliğine dengelerini kaybeden Göller ve beraberindeki yolcusu, misinanın kopmasının ardından sahile iniş yaptı. O anlar GoPro kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'da Konyaaltı seyir terası olarak bilinen noktadan havanın rüzgarlı olduğu günlerde yamaç paraşüt uçuşları gerçekleştiren sporculardan Sadık Göller, bir atlayış sonrasında havada süzülürken balıkçı misinasına takılarak düşme tehlikesi yaşadı. 40 metre yükseklikteki falezlerden balık tutmak amacıyla denize olta atan amatör balıkçının misinasına paraşütünün takıldığı anları GoPro kamerasıyla görüntüleyen Göller, misinanın kopmasıyla düşmekten kurtularak inişini tamamladı.

Bir arkadaşıyla seyir terasından yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptıklarını söyleyen Göller, korku ve heyecanlı anları şöyle anlattı

Uçuşa başladıktan sonra rüzgarın istediğim oranda olmadığını fark ettim. Falezler hizasında rüzgara tutunmaya çalıştım. Bizim yelken dediğimiz o rüzgar bandı yakalanmadığı için hemen acil iniş planı yaptım. İnişe doğru giderken balıkçı arkadaşların denize olta attığını gördüm. Manevra yaparak birkaç misinadan kurtuldum. Biri sanırım oltayı yeni atmaya çalışıyordu, bize takıldı. Dolayısıyla yolcumun eli parçalandı. Daha kötü şeyler olabilirdi, kanadı yırtabilir, ipleri kesebilirdi. Ben sağduyulu davranıp acil iniş planladığım bölgeye vardım. Misina çok görünen bir yapıya sahip değil. Buna rağmen, güneşte ışıldamasıyla birkaçını gördüm. Takıldık ve yolcum oltadan kurtulmaya çalıştı. Nasıl kurtulduk anlamadım, o hızla sanırım misina bir şekilde koptu. Ciddi bir kazaydı. Havada nasıl davranacağımızı biliyoruz ve eğitimlerini alıyoruz. Oltayla ilk kez böyle birşey yaşadım. Oltaların denize nasıl zarar verdiğini biliyorum. Ben de havada yaşamış oldum.