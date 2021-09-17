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YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde 600 metre yüksekliğindeki Uçmakdere mevkisinden paraşütle atlayan Neslihan Uzunhan'a, iniş noktasında bekleyen erkek arkadaşı Emre Yıldırım, evlilik teklif etti.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde 600 metre yüksekliğindeki Uçmakdere mevkisinden paraşütle atlayan Neslihan Uzunhan'a, iniş noktasında bekleyen erkek arkadaşı Emre Yıldırım, evlilik teklif etti. Uzunhan, Yıldırım'ın teklifine 'evet' cevabı verdi.

İstanbul'da yaşayan iş insanı Emre Yıldırım, satış temsilcisi kız arkadaşı Neslihan Uzunhan'la yamaç paraşütü yapmak üzere Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'ne geldi. Neslihan Uzunhan, eğitmen pilot Yılmaz Özkaya ile birlikte, Uçmakdere mevkisindeki 600 metre yükseklikteki Ayvasıl Tepesi'nden atlayarak sahile inişe geçen kız arkadaşına, açtığı, 'Fidan benimle evlenir misin?' yazılı afişle sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Yıldırım, sahile inen Uzunhan'a, "Benimle evlenir misin?' diye sordu. Sevinç gözyaşlarına boğulan Neslihan Uzunhan, Emre Yıldırım'ın evlenme teklifine 'evet' cevabı verdi. Yıldırım, yanında getirdiği yüzüğü Uzunhan'ın parmağına taktı. Emre Yıldırım ve Neslihan Uzunhan'ın arkadaşları da çifti alkışlarla tebrik etti.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: YAMAÇ PARAŞÜTÜ İNİŞİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ - Haberler
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