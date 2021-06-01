Yamaç öldü mü? Çukur Yamaç öldü mü? Yamaç Koçovalı ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çukur dizisinde heyecan dorukta idi. Show TV ekranlarında 4 sezondur soluksuz izlenen dizide son sahne akıllara 'Yamaç öldü mü? sorusunu getirdi. Yamaç öldü mü? Çukur Yamaç öldü mü? Yamaç Koçovalı ölüyor mu? Aras Bulut İynemli diziden ayrılıyor mu?

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi, dün akşam 130. yeni bölümüyle ekrana geldi. 131. bölümle final yapacak olan Çukur'un son bölümünde olanlar ise izleyiciyi ekrana kilitledi.

YAMAÇ ÖLDÜ MÜ?

Sevilen dizi Çukur 4. sezon 38. bölüm yayımlandı. Dizinin ekrana gelen bölümünün son sahnesinde Yamaç'ın boğulma sahnesi ise heyecan yarattı. Sorular ise birbiri ardına geldi. Ancak Yamaç'ın öleceğine yönelik kesin bir açıklama bulunmuyor, dizinin yeni bölümünde konu netlik kazanacak.

KOÇOVALI KADINLAR, SALDIRIYI PÜSKÜRTTÜ



Mahalleyi ele geçiren amca Cumali ve Şahram'a karşı Koçovalı kardeşler saldırı başlattı. Koçovalılar Şahram'ın adamlarının büyük kısmını öldürdü. Ancak Şahram Koçovalı kardeşlere tuzak kurdu. Koçovalılar'ın güvenli evini de tespit eden Şahram oraya da saldırdı. Koçovalı ailesinin kadınları ise saldırıyı püskürtmeyi başardı.

YAMAÇ, ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI ŞEKİLDE HAVUZA ATILDI



Eve gelen Yamaç, Vartolu ve Cumali ise eşlerinin ve annelerinin amca tarafından rehin alındığını sandı. Yamaç ise amcaya giderek teslim oldu. Finalde Şahram, Yamaç'ı bir havuza elleri kolları bağlı bir şekilde attı. Havuzda boğulan Yamaç'ın aklına ise aynı şekilde öldürülen eşi Sena geldi.

AYŞE, AMCA CUMALİ'Yİ BOĞDU



Çukur finalinde içkisine zehir konulan amca Cumali, fenalaşıp yere yığıldı. Planı yapan Ayşe ise vücudu felç olan ancak bilinci açık şekilde yatan amca Cumali Koçovalı'yı "Sen benim kızımı böyle boğarak öldürdün dimi" diyerek elleriyle boğdu.

ÇUKUR BİTİYOR MU?

Oyuncuları ve konusuyla son dönemin en çok izlenen dizisi Çukur, final kararı aldı. Dizi 4. sezon sonunda ekran macerasını sonlandırıyor. 132. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor.