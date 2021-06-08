Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final
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Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final

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Ekranların sevilen dizisi Çukur, final bölümüyle 4 sezonluk ekran macerasını tamamladı. Ancak finalde Yamaç Koçovalı'nın ölüp ölmediğiyle ilgili seyircinin kafası karıştı. Ucu açık bırakılan finalde, sahne geleceğe sarılmadan önce kahve önünde Yamaç, Cumali, Akın ve Salih görüldü.

Show TV'de 4 sezondur yayınlanan fenomen dizi Çukur, 7 Haziran Pazartesi akşamı ekrana gelen 131. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Ancak Yamaç Koçovalı'nın dizideki sonuyla ilgili kafalar karıştı.

AYŞE VE MURTAZA ÖLDÜ

Final bölümünde Ayşe ve Murtaza karakterleri de öldü. Murtaza, Ayşe'nin ölümü sonrası kendi kafasına sıkarak finalin en çok üzen sahnesine damga vurdu. Ayrıca, final bölümünde hem Amca Cumali hem de Şahram ölerek diziye veda etti.

Yamaç öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final

YAMAÇ'IN YAŞLI HALİ GÖSTERİLDİ

Çukur'un merakla beklenen final bölümü son sahnesi ise izleyenleri şaşırttı. Yamaç ve Aliço'nun yıllar sonra yaşlanmış halleri ekrana geldi. İyice yaşlanan Yamaç, çocukları ve torunlarıyla son kez vedalaşarak hayata gözlerini yumdu. Çukur'da final bölüme Akşın Koçovalı, Kahraman Koçovalı, Selim Koçovalı, İdris Koçovalı, Sena Koçovalı, Nehir, Kemal, Celasun ve Karaca tekrardan geldi. Muhteşem finalle Çukur ekran macerasını tamamladı.

Yamaç öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final

AKILLARDA SORU İŞARET KALDI

Çukur ileri sahneye sarılmadan önce kahve önünde Yamaç, Cumali, Akın ve Salih görüldü. Çukur'la ilgili ayrıca, istediği zaman aynı yerden Çukur 5. sezonda başlayabilir veya Çukur sinema filmi de gelebilir yorumları yapıldı.

Yamaç öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final
Yamaç Koçovalı öldü mü? Çukur'da kafa karıştıran final
Final yapan Çukur dizisine hayranları duygu dolu paylaşımlarla veda etti
Final yapan Çukur dizisine hayranları duygu dolu paylaşımlarla veda etti
Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor
Çukur'un final fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Şahram karşı karşıya geliyor
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