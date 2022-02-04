Yalovalı girişimci iflasını yaptığı şarkıyla duyurdu

YALOVA (İHA) - Yalova'da ahşaptan ürettiği hediyelik eşyaların satışını yapan girişimci ürünlerine talep olmayınca iflas bayrağını çekti ve bunu de yaptığı şarkıyla duyurdu.

Evli ve 3 çocuk sahibi Orkun Parlak, yaklaşık 3 yıl önce "Ona Hediye Al" isimli bir firma kurdu. Parlak, yaklaşık 45 bin TL'lik yatırımla çeşitli ahşap işleme makineleri aldı. Evinin bodrumunu atölyeye çeviren Parlak, burada hazırladığı hediyelik eşyaların üretimine başladı.

Ürünlerini internet üzerinden satışını yapan Parlak, pandemi sürecinde büyük sıkıntılar çekti. Parlak, ayakta kalmak için bir çok hamle ve proje geliştirse de hiçbiri sonuç vermedi. Ahşap işleme makinelerini elinden çıkaran Parlak, sonunda iflas etti ve firmasını kapadı. Aynı zamanda müzisyen olan Parlak, iflas sürecinde yaşadıklarını yaptığı şarkıyla anlattı ve buna da bir klip hazırladı.

Ahşapla ilgili ürünler imal etmeyi planladıktan sonra yatırım yaptıklarını söyleyen Parlak, "Lazer kesim makinesi temin ettik. Bunun haricinde kıl testere makineleriyle ya da torna makineleriyle, yani ahşap işleme makineleri temin ederek onla ilgili ürünler üretmeye başladık. Talep azaldıkça da bu şarkı meydana gelmiş oldu. Bu süreci anlatmış olduk. Yaklaşık 40-45 bin liralık bir yatırımımız oldu. Makinelerin ürettiği ürünler talep görmemeye başlayınca makineleri elden çıkarmaya başladık. Küçülmeye gittik. En son çok küçüldük battık kalmadık" dedi.

Ünlülerin reklamı da yetmedi

Ürünlerini ünlülere ulaştırarak tanıtımını artırmak istediklerini fakat bunda da başarılı olmadığını söyleyen Parlak, "En çok rağbet gören ürünümüz ahşaba yakarak fotoğraf işlemekti. Ünlülerin ahşaba fotoğraflarını koyarak ünlülere gönderdik. Trend olup iş potansiyelimizi yükselteceğimizi düşündük. O da olmadı. Hakan Ural'a, Çiçek Dilligil'e gönderdik. Onlar paylaştılar ama yine olmadı. Bir umutla ayakta kalmaya çalışıyor esnaf ama biz kalamadık" diye konuştu.

Parlak, 8-9 yıl kadar sihirbazlık malzemeleri satışı yaptıklarını ve bunda da talep kesilince bu işi de bıraktığını söyledi.

Yeni hedef youtube

Asıl mesleğinin müzisyenlik olduğunu dile getiren Parlak, yıllarca gitar dersi verdiğini ifade etti. Parlak, youtube yüklediği şarkılarla şansını burada da deneceğini sözlerine ekledi. - YALOVA