Yalova Valisi Erol'dan seyahat yasağı açıklaması Yalova Valisi Muammer Erol, "Bizim komşularımızın tamamı büyükşehir. Yani fiilen aslında alınan bu kararla 30 büyükşehir, artı Zonguldak gibi Yalova da bu büyükşehirlerde uygulanmakta olan kurallar kapsamına dahil edilmiş oldu.

Yalova Valisi Muammer Erol, "Bizim komşularımızın tamamı büyükşehir. Yani fiilen aslında alınan bu kararla 30 büyükşehir, artı Zonguldak gibi Yalova da bu büyükşehirlerde uygulanmakta olan kurallar kapsamına dahil edilmiş oldu." dedi.

Karayollundan Bursa, Kocaeli ve deniz yoluyla da İstanbul'a bağlantısı olan Yalova, büyükşehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasıyla mücbir sebeplerden dolayı karara dahil oldu. Bu nedenle Yalova'dan Kocaeli ve Bursa'ya ulaşımın sağlandığı karayollarında yoğunluk azaldı. Vali Muammer Erol, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'nın komşularının tamamının büyükşehir olduğunu hatırlattı. Bu sebeple Yalova'ye giriş ve çıkışların olmadığına dikkati çeken Vali Erol, şöyle konuştu:

"Bizim komşularımızın tamamı büyükşehir. Yani fiilen aslında alınan bu kararla Yalova 30 büyükşehir, artı Zonguldak gibi Yalova da bu büyükşehirlerde uygulanmakta olan kurallar kapsamına dahil edilmiş oldu. Çünkü Yalova'dan herhangi bir şekliyle il dışına çıkmak isteyenler büyükşehirlerle ilgili alınan giriş çıkış yasakları kapsamında uygulanacak tedbirlerle karşı karşıya kalacaklar. Dolayısıyla bizim buradan Yalova'dan, il dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili uygulayacağımız kurallarda alınan bu tedbirlerle paralel olacak. Bizim uygulamalarımız da bu yönde."

Transit geçişle İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin geçerli olduğunu söyleyen Erol, "Esas olan üretim ve tedarik zincirinin bir şekilde devam ettirilmesi mutlaka ama vatandaşlarımızın da her birinin işte kendinin o halini ilan ederek alınan sıfır temas ve maksimum hijyen maksadıyla alınan tedbirlere azami uyma gayreti, çabası göstermeleri bizim sağlamaya çalıştığımız. O noktada da Yalova için şunu söyleyebiliriz, Yalova'da hakikaten insanlarımız, hem basın yoluyla hem görsel medya yoluyla duydukları, işittikleri tedbirlere hem de valiliğimizce alınan ve mahallinde uyguladığımız kurallara uyma noktasında ciddi bir özen ve gayret içindeler. Bu noktada Yalova'da vatandaşlarımıza teşekkür etmemiz gerekiyor, sağ olsunlar. Bu titizliklerini devam ettirdikleri sürece korktuğumuz başımıza gelmeden bu süreci atlatacağız diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Erol, üretim ve tedarik zincirinin devam etmesi adına Eskihisar Topçular hattında yük kamyonu taşıyıcılığı yapan feribotların çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA