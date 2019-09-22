Yalova Termal Kaplıcaları kitap haline getiriliyor

22.09.2019 11:32

Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde şifa merkezlerinden olan Yalova'daki Termal Kaplıcaları, sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy başkanlığında oluşturulan ekip tarafından tüm yönleriyle bir kitapta toplanacak.

Sultan Abdülmecid tarafından imar edilen ve padişahın annesi Bezm-i Alem Valide Sultan'ın romatizmalarına şifa bulduğu rivayet edilen Termal Kaplıcaları, daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin birçok yerinden meşhur ustaları getirerek buranın yeniden imar ve ihyasını sağlamasıyla bugün dünyaca bir üne sahip olarak termal turizmde ilk sıralarda yer alıyor.

4 bin sene önce birtakım doğa olayları sonucu oluşan ve 2 bin yıldan fazla süredir insanların şifa aradıkları Yalova Termal Kaplıcaları'nın bilimsel bilgilere dayanan bir kitap haline getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmaların kısa sürede bitirilip kitabın kasım ayı başında bastırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletmesi, Termal Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle yapılan kitap çalışması, sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy başkanlığında yürütülüyor. Kitap için çalışanlar arasında Prof. Dr. Sümer Atasoy, Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür bulunuyor.

Termal Kaplıca İşletmeleri Müdür Yardımcısı Burhan Topsöğüt, işletmedeki göz suyunun sanat tarihi raporunun Prof. Dr. Atasoy tarafından hazırlandığı sırada yapılan görüşmeler sonucu böyle bir kitabın eksikliğinin hissedildiğini söyledi.

Kitapta Roma ve Bizans döneminin Prof. Dr. Sümer Atasoy, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki çalışmanın Prof. Dr. Nurhan Atasoy editörlüğünde yapıldığını aktaran Topsöğüt, jeolojik bakımdan ise Prof. Dr. Şengör ve Prof. Dr. Görür'ün çalışma yürüttüğünü belirtti.

Topsöğüt, "Bu kitabı çıkarabilmek adına maddi destek lazım. Sağ olsun hocalar para, herhangi bir şey talep etmediler ama malum telif hakları var. O anlamda Kalkınma Ajansı ile görüştük. Kalkınma Ajansı kitabın basımını üstlendi. Kitabın çoğaltılmasıyla ilgili aşamada da Termal Kaplıcaları İşletmesi olarak biz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin de katkısıyla güzel bir çalışma yapacağız." dedi.

"Termal'i güzelleştiren, Atatürk"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Nurhan Atasoy da daha önce bölge ile ilgili bilimsel bilgilere dayanan bir kitabın yayınlanmadığını anlattı.

Mevcut kitapların ise rivayetlere dayandığını aktaran Atasoy, şöyle konuştu:

"İstediğimiz gibi bir ekip de kurabildik. Buranın jeolojisini öğrenmek istiyorduk. Bunu yazabilecek kişiler, uzmanlar aradık. Buranın antik çağda kullanımı, nasıl kullanılmış, kim yapmış, ne yapmış; bizlere bunu anlatabilecek ve doğru belgelere dayanan bilgilerle yazabilecek birilerini aradık. Çok isabetli bir tercihle Prof. Dr. Sümer Atasoy'u seçtik, çok severek çalışıyor. Jeolojisini de Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür'den istedik. Onlar da yazdılar. Bu bölgenin ana bilgisini verdikten sonra özel olarak bu sular hakkında, nereden kaynaklanıyor, nasıl kaynaklanıyor, benim merak ettiğim bir şeydi, onlara cevap veren kısım var. O da çok güzel oldu."

Tarih boyunca Termal'in her zaman ön planda olduğunu ifade eden Atasoy, bölgenin önemine değindi.

Romalıların ve Bizanslıların bu bölgeye ilgi gösterdiğini söyleyen Atasoy, "Termal'i güzelleştiren, Atatürk. Burayı su şehri yapmaya çalışmış. İleride de şimdi bize düşen, bu çağa uygun su şehri haline getirmek. Müthiş güzellik, sağlık için güzel imkan var burada. Onun için bizim burada yapacağımız çok iş var. Bunu da tanıtalım. İnsanlar önce tanırsa değer vermeyi bilebilir. Değer verirse bir şey yapabilir. Bizim görevimiz onu tanıtmak." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir ekip oluştu"

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise Termal'in Yalova'nın marka değeri olduğunu hatırlattı.

Termal'in Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde değerini koruyarak bugüne geldiğini vurgulayan Soygüzel, şunları kaydetti:

"Biz bu değerin öncelikle kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu çalışmayı yapıyoruz. Nurhan Atasoy hocamız, kendi alanında sadece Türkiye'de değil dünyada çok yetkin isimlerden biri. Dolayısıyla bu çalışmanın da onun liderliğinde yürütülüyor olması çok önemli. Çok güzel bir ekip oluştu. Çalışmanın sonunda son derece prestijli, Yalova'nın, Termal'in marka değerine çok önemli katkılar sağlayacak bir eser çıkacak."

Kaynak: AA