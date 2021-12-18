Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

YALOVA (AA) - Yalova'da kar yağışıyla yüksek kesimler ve bazı köyler beyaza büründü.

İl genelinde gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.

Yüksek kesimlerde ve bazı köylerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu tatilinde olan öğrenciler, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Belediye ekipleri ise trafikte yağıştan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

AA / Alirıza Sözbir - Son Dakika Haberleri

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