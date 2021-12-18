Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
AA / Alirıza Sözbir - Haberler | Güncel

Yalova'da kar yağışıyla yüksek kesimler ve bazı köyler beyaza büründü.

YALOVA (AA) - Yalova'da kar yağışıyla yüksek kesimler ve bazı köyler beyaza büründü.

İl genelinde gece başlayan karla karışık yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı.

Yüksek kesimlerde ve bazı köylerde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu tatilinde olan öğrenciler, kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Belediye ekipleri ise trafikte yağıştan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

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Meteoroloji'den sonra bir kar uyarısı da İstanbul Valiliği'nden geldi! İlçe ilçe tahminde bulundular

AA / Alirıza Sözbir - Son Dakika Haberleri

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