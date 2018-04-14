Yalova-Harun Karacan Suriye'ye Saldırıdan Önce Türkiye Bilgilendirildi

Harun Karacan Suriye'ye saldırıdan önce Türkiye bilgilendirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırı öncesi Türkiye'ye bilgi verildiğini söyledi. Yapılan bilgilendirmenin operasyonun ne denli hassas bir şekilde yürütüldüğünün göstergesi olduğunu belirten Karacan, Suriye halkı rejim değişikliği istiyor. Bir ülkenin insanlarının sinir gazından dahi katledilmesini, Esad Rejimi'nin insanlığa yapmış olduğu bir ayıp olarak görüyoruzö dedi.

Yalova'ya bir dizi ziyarette bulunmak ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmek üzere gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yaptığı saldırı öncesi Türkiye'yi bilgilendirdiğini söyledi. Yapılan bilgilendirmenin operasyonun ne denli hassas bir şekilde yürütüldüğünü gösterdiğini söyleyen Karacan, Suriye halkı rejim değişikliği istiyor. Bir ülkenin insanlarının sinir gazından dahi katledilmesini, Esad Rejimi'nin insanlığa yapmış olduğu bir ayıp olarak görüyoruzö dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Yalova'ya yaptığı ziyarette Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'ye yapılan saldırıyı değerlendirdi. AK Parti İl Başkanlığı'nda Milletvekili Fikri Demirel ve İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak tarafından karşılanan Karacan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye'ye yapılan saldırıyla ilgili Türkiye'nin tutumu ve alacağı tavır konusunda yöneltilen soruya yanıt veren Karacan, Hepinizin bildiği gibi Türkiye olarak konumumuz çok önemli. Yani ülke olarak çok hassas bir noktadayız. Bu noktalarda da özellikle uzun süredir Suriye'nin yapmış olduğu insanlık dışı bir olay, tüm dünya kamuoyu ile paylaşılıyordu. Bunu siz de biliyorsunuz. İki bölgede özellikle insanlığı katleden sinir gazıyla ilgili bir çalışma olduğunu bütün dünya bir şekilde bunu paylaşıyordu kamuoyunda. Bu son olayda şunu gördük; eğer bir ülkenin insanlarının sinir gazından dahi katledilmesi o ülkenin rejiminin yani Esad Rejimi'nin insanlığa yapmış olduğu bir ayıp olarak görüyoruz. Tabii burada hassas bir nokta da var. Özellikle ABD-İngiltere ve Fransa'nın yapmış oldukları operasyonu özellikle Türkiye'ye de haber vererek yapması bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını da gösteriyor. Biz sınırlarımızı da biliyoruz, hakkımızı da biliyoruz. Komşularımızın haklarını da biliyoruz, ancak oradan da bize bir saldırı ve tehdit gelmemesi lazım. Afrin'de olduğu gibi. İnsanlık ayıbı yaşanmaması lazım. Halk orada rejim değişikliği istiyor. İnşallah hayırlara vesile olur, ama ben bir de şunu söylüyorum; İnsanlığa yapılacak her türlü kötülüğün karşısındayızö dedi.