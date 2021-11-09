Yalova'daki şehit aileleri İYİ Partili Türkkan'ı kınadı

BİNGÖL (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla ve şehit aileleri Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

İla yaptığı açıklamada şehit ailelerinin sahipsiz olmadığın ifade ederek şunları kaydetti:

"Şehit yakınımızın tepkisinin sebebi ne olursa olsun, bir partinin gurup başkan vekili küfür ve hakaret edemez. Şehit yakınının bacısına küfreden kim olursa olsun şerefsiz, ahlaksız, onursuz insandır. Siyaset yapıyorsanız vatandaşın tepkilerine tahammül edeceksiniz. HDP ile iş tutuyorsanız şehit ailelerimizin gazilerimizin tepkisine de tahammül göstereceksiniz. Milletin, vekil diye meclise yolladığı insanlar haddini bilip şehit ailemizin nezdinde bütün toplumdan özür dilemelidirler. Şehit aileleri olarak kim HDP ile iş tutarsa, HDP'ye sempati beslerse gittiği her ilde karşısında bizleri görecektir. Tepkimiz siyasetten uzak, siyaset üstü haklı bir tepkidir. Şehit aileleri siyaset üstüdür. Kimse haklı tepkimizi farklı yönlere çekmesin. Aziz şehidimizin kıymetli yakınına edilen küfürleri şiddetle kınıyor, misliyle kendisine iade ediyoruz."

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