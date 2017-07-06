Yalova'da "Yazlık Sinema Günleri"

Türk sinemasının "Sultan" lakabıyla tanınan ünlü ismi Türkan Şoray, Yalova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Yazlık Sinema Günleri"ne katıldı.



Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tesislerinde düzenlenen "Yazlık Sinema Günleri"ne katılan sinemaseverler Şoray'a yoğun ilgi gösterdi. Sinema girişinde vatandaşlar kuyruk oluşturdu.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, burada yaptığı konuşmada, Türk sinemasının devi olan Türkan Şoray'ı Yalova'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.



Daha sonra sahneye gelen Şoray, Türk sineması adına böylesine güzel bir etkinliği hayata geçirdiği için Salman'a teşekkür etti.



Şoray, "Yazlık Sinema Günleri" kapsamında perdeye yansıtılan "Kara Gözlüm" filmiyle ilgili şöyle konuştu:



"Kara Gözlüm filmi benim gençlik yıllarımda çevirdiğim bir film. Ben de sizlerle birlikte yeniden seyrediyormuş gibi seyredeceğim. Kara Gözlüm'de 25 yaşlarındaydım. Beni bu kadar sıcak karşıladığınız için kalbinizden öpüyorum. Bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Ben sizleri o kadar seviyorum ki Allahıma şükrediyorum bana bu güzelliği nasip ettiği için. Bu o kadar önemli ki benim hayatımda. Bütün samimiyetimle söylüyorum sizler için canımı verebilirim."



Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hakan Balamir'i kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten Şoray, "Bugün aslında çok mutluyum ama biraz da buruğum. Değerlerimizi tek tek kaybediyoruz. Daha Tarık Akan'ın yüreğimizdeki acısı geçmeden çok değerli oyuncu arkadaşımız Hakan Balamir'i kaybettik. O da cennette yaşasın. Onun da üzüntüsünü sizinle paylaşmak istedim." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Salman, Şoray'a plaket ve çiçek takdim etti.



Salman, Türkan Şoray'ın filmlerde giydiği kıyafetlerin ise eylül ayında Yalova Kent Müzesi'nde sergileneceğini bildirdi.



Etkinlik kapsamında yarın "Yalancı Yarim", 8 Temmuz Cumartesi "Salak Milyoner", 9 Temmuz Pazar "Tatlı Dillim", 10 Temmuz Pazartesi "Süt Kardeşler", 11 Temmuz Salı "Beyoğlu Güzeli" ve 12 Temmuz Çarşamba günü de "Hababam Sınıfı" filmleri beyaz perdeye yansıtılacak.