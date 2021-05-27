Yalova'da yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı
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Yalova'da yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı

Yalova'da yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Yalova'da 10 zanlı yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yasa dışı Hint keneviri yetiştiriciliğine yönelik 59 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Yalova'da 10 zanlı yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan çalışma doğrultusunda il genelinde tespit edilen 14 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda, A.K, K.K, B.K.M, O.A, A.D, O.Ş, Ö.Ş, U.C, V.Ş. ile yabancı uyruklu B.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda 53 gram esrar, 15 kök Hint keneviri, kenevir öğütücü, kurusıkı tabanca, Hint keneviri ekimi ve yetiştirilmesi için özel olarak dizayn edilmiş aktif vaziyette sera tabir edilen düzenek ile birçok malzeme ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yalova'da yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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