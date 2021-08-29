Yaban kedileri ile bozayılar, fotokapanlarla yakından takip ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban kedisi ile bozayı popülasyonunu ormanlık alanlara kurdukları 28 fotokapanla takip ederek, gerekli durumlarda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban kedisi ile bozayı popülasyonunu ormanlık alanlara kurdukları 28 fotokapanla takip ederek, gerekli durumlarda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2014 yılında onaylanan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ve Yalova Üniversitesi tarafından yürütülen "Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında yabani memeli türleri yakından takip ediliyor.

Özenle yürütülen proje kapsamında bugüne kadar tespit edilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaban kedileri ile bozayılar, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla yakından izleniyor.

Yaban kedisi ve bozayı dışında çakal, yaban domuzu ve tilki gibi türleri de gözlemleyen ekipler, özellikle kış mevsiminde bu hayvanların yiyecek bulmada sıkıntı yaşamaması için yemleme çalışması yapıyor.

Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan fotokapanlara, yaban hayatının güzelliği ve memeli türlerinin yaşamından güzel kesitler de yansıyor.

Alana fotokapan kurulması işlemini takip eden DKMP Şube Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine, proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2014 yılından itibaren tespit edilen yaban hayvanı ve bitki türlerinin ekipler tarafından takibi ve kontrollerinin yapıldığını anlatan Alğan, şöyle konuştu:

"Bitkilerden 28 endemik tür belirledik. Bu türleri üniversitenin desteğiyle tohumdan üretip, tekrar doğal alanında çoğalttık. Bunun dışında yaban hayvanlarını da yakından takip ediyoruz. Özellikle envanter çalışmalarında fotokapanların çok faydası var. Bu alandaki yaban kedisi, ayı türleri, çakal, tilki ve kurt varsa kurdun tespitini yapmaktayız. Bizim bu alanda özellikle takibini yaptığımız bozayı ve yaban kedisi var. Bunların tespitlerini alana kurduğumuz fotokapanlarla rahatlıkla yapabiliyoruz. Amacımız, bunların korunmasını ve devamını sağlayarak popülasyonunu arttırmaktır. Yaban kedisi çok endemik bir türdür ve alanda nadir görülür."

"Fotokapanlardan gece ve gündüz görüntü alıyoruz"

Alğan, il genelinde 28 fotokapan bulunduğunu, bunların 15'nin biyolojik çeşitlilik, diğerlerinin ise av koruma kontrol faaliyetlerinde kullanıldığını anlattı.

Av koruma kontrol faaliyetinde tespit ettikleri kaçak avcılara güvenlik güçleri desteğiyle cezai işlemler uyguladıklarını vurgulayan Alğan, şunları kaydetti:

"Av sezonu da başladığı için avcılarımızdan ricamız, gece avcılığının kesinlikle yasak olduğunu bilmeleri. Eğer bu tür avcılık tespit edilirse araca dahi el konulacağını bilmeleri gerekiyor. Özellikle bozayının vurulması kesinlikle yasaktır ve vurulması halinde cezai müeyyidesi ağırdır. Bununla ilgili tavrımız nettir. Biz bu fotokapanlar sayesinde gece ve gündüz görüntü almaktayız. Ayrıca fotokapanlarımız cep telefonlarının çektiği bölgelerde görüntüyü elektronik posta olarak da anında bize iletiyor."

Avcılardan ve vatandaşlardan fotokapanlara zarar vermemesini isteyen Alğan, özellikle nadir bulunan yaban kedisi ve bozayıların insanlarca korunması gerektiğini vurguladı.

Fotokapanlar sayesinde tespit ettikleri bozayı yavrusunu köy sakinlerinin de bilgi vermesi üzerine takip etmeye başladıklarını anlatan Alğan, annesinin gelmemesi üzerine yavruyu Bursa'daki Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırdıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan