Yalova'da 'süper meyve' aronya için coğrafi işaret başvurusu
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Yalova'da 'süper meyve' aronya için coğrafi işaret başvurusu

Yalova'da 'süper meyve' aronya için coğrafi işaret başvurusuYalova'da 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya meyvesinin hasadı gerçekleştirildi.

28.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:56

Yalova'da 'süper meyve' aronya için coğrafi işaret başvurusu

Yalova'da 'süper meyve' olarak adlandırılan aronya meyvesinin hasadı gerçekleştirildi. Geçen yıl coğrafi işaret için başvuru yapılırken, değerlendirme işlemlerinin eylül ayı başında tamamlanarak, karara bağlanması bekleniyor.

Yalova'da son yıllarda üretimine başlanan 'süper meyve' olarak isimlendirilen aronya meyvesinin, her geçen gün il genelinde üretim potansiyeli artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) destekli proje kapsamında, ülkenin farklı üretim lokasyonlarında yetiştirilen aronya meyvelerinde laboratuvar analizleri yapıldı. Analizler sonucunda elde edilen bulgularda, aronya meyvesinin verim ve meyve iriliği bakımından Yalova'nın ekolojik koşullarında farklılaştığı, diğer üretim lokasyonlarından farklı olarak, ilde yetiştirilen meyvenin, 100 adet ağırlığının 90 gramın altına (ortalama olarak 90-140 g.) düşmediği belirtildi.

HASADI YAPILDI

Yalova'nın merkeze bağlı Safran köyünde Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz'un katılımıyla Aronya bahçesinde hasat yapıldı.

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSUNUN SONUCU BEKLENİYOR

Aronya meyvesinin Yalova'nın ekolojik koşullarında, meyve irilik, verim ve biyokimyasal özellikleri bakımından farklılaştığı tespit edilirken, bu özelliklerin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmesi amacıyla 8 Kasım 2019'da 'Yalova Aronyası' adıyla coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Başvurunun, patent kurumu tarafından değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Değerlendirme işlemlerinin eylül ayı başında tamamlanarak, karara bağlanması bekleniyor.

Yalova'da 'süper meyve' aronya için coğrafi işaret başvurusu

Kaynak: DHA

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