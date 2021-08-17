Yalova'da sanayi-eğitim iş birliğiyle nitelikli ara eleman yetiştirilecek
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Yalova'da sanayi-eğitim iş birliğiyle nitelikli ara eleman yetiştirilecek

Yalova'da sanayi-eğitim iş birliğiyle nitelikli ara eleman yetiştirilecek
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Yalova Makine İhtisas OSB ile Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Yalova Makine İhtisas OSB ile Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında nitelikli ara eleman yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Valilikte düzenlenen törende iş birliği protokolü, Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Olğun tarafından imzalandı.

Protokolle, Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, Yalova Makine İhtisas OSB'nin pilot okulu olacak. Öğrenciler, makine ihtisasında gelişirken, OSB tarafından burs ve staj imkanlarına da kavuşturulacak.

Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni nesil OSB'ler için heyecan verici günlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Tamamen makine ihtisas bölümlerinden ibaret olarak bir ihtisas meslek lisesi oluşturacağız. Laboratuvarlarını geliştireceğiz, sanayicilerimizle öğrencilerimize burs ve staj imkanlarını sunacağız. Yalova'mızda İş garantili bir meslek eğitim hikayesi başlıyor. Çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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