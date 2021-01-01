Yalova'da sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi
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Yalova'da sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi

01.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:37
Yalova'da sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi

YALOVA'da polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte içki ve uyuşturucu madde ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

YALOVA'da polis, piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte içki ve uyuşturucu madde ele geçirdi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisini aldı. Emniyet ekipleri tarafından tespit edilen adreslere yapılan operasyonlarda, 430 şişe sahte içki, 2 bidon içerisinde 25 litre sahte içki, 1724 adet sahte bandrol, 10 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 34 gram toz esrar maddesi, 142 gram sentetik kannobinoit uyuşturucu madde ve 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Şüpheliler Ş.G. ve S.E. gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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