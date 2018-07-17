Yalova'da Nostaljik Sinema Günlerinde Filiz Akın ve Ediz Hun'a Yoğun İlgi Hd

Yalova Belediyesi'nin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiği 'Nostaljik Yazlık Sinema Günleri'nde, Türk sinemasının efsane isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun, Yalovalılarla buluştu.

TİGEM Tesisleri'ndeki etkinlik öncesi Filiz Akın ve Ediz Hun, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ediz Hun, "Sevgili Filiz'le birlikte burada sizlerle bulunuyor olmaktan, Yalovalılarla kucaklaşıyor olmaktan çok büyük bahtiyarlık duyuyoruz? dedi. Yalova'da birçok film çektiklerini aktaran Hun, kendilerine gösterilen ilgiyle ilgili memnuiyetini dile getirdi.

Yeşilçam'ın eski filmlerine gösterilen ilginin sebebi sorulan Filiz Akın ise, 'Tüketim toplumuna geçtiğimizden beri o dönemki bazı şeyleri kaybettik. Masumiyeti, büyük aşkları, komşuculuğu, işte güzel insanlılık. Onları bu filmlerde gördükleri için galiba, bu yüzden böyle büyük bir ilgi hala devam ediyor' diye konuştu.

Nostaljik filmlerin unutulmadığını dile getiren Ediz Hun ise, 'Çok büyük titizlikle çekilmiş filmlerdi o filmler. Bugün 4-5 günde çekilen bir diziyi biz 25 günde tamamlıyorduk. Dolayısıyla dublajı, seslendirmesi, müzikleri ve hepsi birlikte halkın, toplumun hoşuna giden filmlerdi. O bakımdan onlar unutulmuyor' dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın çiçek ve plaket hediye ettiği iki ünlü isim, daha sonra başröllerini paylaştıkları 'Cambazhane Gülü' filmini birlikte izledi.