Yalova'da "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal - Haberler | Güncel

Yalova'da "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy'de 2019 yılında başlatılan "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi.

Yalova'da "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy'de 2019 yılında başlatılan "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi.

Köy evi bahçesinde düzenlenen törende açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs sebebiyle zor günler geçirdiğini, bu sürede tarım ve gıdanın daha da öne çıktığını söyledi. Erdem, bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle üreticilerin zorlanmaması için her türlü desteği verdiklerini dile getirdi.

2021 yılında bu ıslah projesiyle birlikte Yalova'ya 1 milyon lira civarında proje desteği verildiğini söyleyen Erdem, "2 milyon lira çiftçi ve yerel katkıyla Yalova'da 3 milyon liralık 6 tane projeyi hayata geçirdik. Bu projelerle zirai üretimin sürdürülebilirliği ve sizlerin bu süreçte faydalanmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalova'da 252 adet mera parseli alanının bulunduğunu ve yaklaşık 6 bin 500 dekar alana sahip olduğunu dile getiren Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "Bizim hayvancılığımız daha çok meraya dayalı değil, yem bitkileri kaba yem ihtiyacını dışarıdan karşılamaya yönelik bir hayvancılık. O halde elimizde bulunan bu 252 adet mera parselini en verimli şekilde yönetmemiz gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından proje ile ilgili fotoğraf sergisini gezen Vali Muammer Erol, Kaymakam Ömer Bilgin, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, kurum müdürleri ve çiftçiler, daha sonra proje kapsamında hazırlanan merada kurdele kesimine katıldı.

Yalova'da 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' töreni düzenlendi
Yalova'da 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' töreni düzenlendi
Yalova'da 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' töreni düzenlendi
Yalova'da 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zehra Baykal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Alişan Murat Boz Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Roland Garros Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da "Mera Islah ve Amenajman Projesi" töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 19:18:00. #1.14#

title