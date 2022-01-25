Yalova'da mahsur kalan hastanın imdadına belediye ekipleri yetişti

YALOVA (AA) - Yalova'da kar yağışı nedeniyle aracını çıkaramayan hasta, belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'nde ikamet eden ve daha önce geçirdiği kaza nedeniyle kalça kemiği kırılan Hakan Engin, yoğun kar yağışı nedeniyle aracını çıkaramadığından hastaneye gidemedi.

Yalova Belediyesinden yardım isteyen Engin, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince evinden alındı.

Yalova Devlet Hastanesine götürülerek tedavisinin yapılması sağlanan Engin, daha sonra aynı araçla evine götürüldü.

Yalova Belediyesine ve personellerine teşekkür eden Engin, "Paşakent Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Rahatsızlığımdan dolayı hastaneye gitmek zorundaydım. Hava muhalefetinden dolayı evimden çıkamadım. Arabam da karlar altında kalmıştı. Yalova Belediyesini arayarak yardım istedim. Sağ olsun onlarda talebimi geri çevirmediler. İtfaiye Müdürlüğüne ait olan araçla evimden alarak beni randevuma götürdüler. Belediyemize ve personellerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.