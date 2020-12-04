Yalova'da kivi üretimi yaygınlaştırılıyor

Yalova'da kivi üretimi yaygınlaştırılıyor

YALOVA - Kocadere-Şenköy Havzasında Kivi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Çınarcık ilçesinde 16 çiftçiye malzeme desteğiyle sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere Köyünde düzenlenen törende çiftçilere beton direkler ve baskı sistemleri verildi. Programa Vali Muammer Erol, Çınarcık Kaymakamı Soner Karlı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar da katıldı.

Vali Muammer Erol, burada yaptığı açıklamada, Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinden sonra yeni bir bölgede kivi üretiminin yaygınlaştırılması için proje başlatıldığını dile getirdi.

Erol, Kocadere bölgesinin üretim için uygun bir bölge olduğunu belirterek, "Burada da önceki yıllardan beri uygulamalara bakılınca kivi tarımıyla ilgili de arzu, beklenti de var. Tarım Müdürlüğü, İl Özel İdaresi çiftçilerimize destekte bulunma kararı aldı. Bunun ürünü olan tarla kurmakta olmazsa olmaz olan beton direkler, çekme halatları, demir aksam için bir destek bulunuldu. 16 çiftçimiz Kocadere bölgesinde en az 5 dönümlük arazide kivi üretimine başlayacak. Başladıkları bugünden en geç 4 yıl sonra 10 dönümlük yerden asgari ücretin 6-7 katı net gelir elde edebilecek. Bu köylü vatandaşlarımız için iyi bir gelir" diye konuştu.

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Yalova'da müjdesinin verdiği projenin başlatıldığını belirten İl Müdürü Suat Parıldar ise ilk etapta baskı sistemleri ile beton direklerinin çiftçilere verildiğini söyledi.

Parıldar, proje ile Yalova'da üretimi artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yalova'mızda yaklaşık 6 bin 300 dekarın üzerinde bir alanda kivi üretimi gerçekleşmekte ve 2020 yılı itibariyle de 29-30 bin tonluk bir rekoltemiz söz konusu. Türkiye'deki kivi üretiminin de, üretim anlamında yüzde 40-45'i ilimizde gerçekleşmekte. Ayrıca yüzde 50'den fazlası da ilimiz üreticileriyle birlikte yapılmakta. Başka illerde de arazi edinerek kivi bahçesi kuran çiftçilerimiz aynı zamanda burada yapmış oldukları üretimi de yine ilimizde depolayarak ülkemize sevk etmekteler. Bizim buradaki projemiz 3 etaptan oluşuyor. İlk etabın startını verdik. İnşallah devam eden yıllarda 2 ve 3'üncü etabı da tamamladığımız zaman kivi üretiminde yüzde 45 olan üretim miktarımızı yüzde 50'lerin üzerine, yüzde 50 olan Yalovalı çiftçilerin ürettiği kivi miktarını da yüzde 55'lere taşıyacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE KAYA