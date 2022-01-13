Yalova'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor
AA / Alirıza Sözbir - Haberler | Güncel
Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
YALOVA (AA) - Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Gündüz başlayan yağış nedeniyle kentin bazı yüksek kesimleri beyaza büründü. Bazı köylerde kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
Aileleriyle kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini çıkardı.
Belediye ekipleri trafikte yağıştan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.