Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı
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Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yabancı vatandaşlara hizmet veren kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yabancı vatandaşlara hizmet veren kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi.

Yalova'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi. Harabeye dönmüş bir evi kliniğe çeviren ve yabancılara diş tedavisi uyguladığı tespit edilen Suriye uyruklu S.A.A. isimli şüpheli şahıs, yabancı uyruklu vatandaşlara diş tedavisi yaptığı esnada gözaltına alındı. Klinik mühürlenirken, adli tahkikat başlatıldı. - YALOVA

Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı
Yalova'da kaçak diş kliniğine operasyon düzenlendi, 1 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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