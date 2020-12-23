Yalova'da ahır yangını
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Yalova'da ahır yangını

23.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:34
Yalova'da ahır yangını

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bir ahırda meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Denizçalı köyünde bir ahırda meydana gelen yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Denizçalı köyündeki Davut Ulukaya'a ait ahırda samanlar üzerinden geçen elektrik kablosundan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın meydana geldi. Ulukaya, 3 büyükbaş ve 68 küçükbaş hayvanı ahırdan çıkarttı.

Olay yerine gelen Çiftlikköy ve Taşköprü itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangında 12 ton buğday ve bin 200 adet de saman balyası kül oldu. Yangında ahırda bulunan tarım aletleri de kullanımaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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