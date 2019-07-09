YALOVA Çayına tükürüldüğünden şüphelenen müşteri haklı çıktı

Çayına tükürüldüğünden şüphelenen müşteri haklı çıktı

YALOVA'da kafeye gidip çay sipariş eden Abdullah Çakır (33), içeceğine tükürüldüğünden şüphelendi. Kafedeki garsonlarla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çakır, çayına tükürdüğü belirlenen garson K.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çakır, Çay tiryakisiyim normalde ama bu olay nedreniyle artık hiçbir yerde çay içemiyorum' dedi.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Cumhuriyet Caddesi Güneş Sokak'taki kafede meydana geldi. Sürekli vakit geçirdiği kafeye gelen müşteri Abdullah Çakır, çay sipariş etti. Gelen çayı karıştıran Çakır, içine tükürüldüğünden şüphelenip garsonu çağırdı. Garson reddetse de hareketlerinden daha çok şüphelenip ikna olmayan Çakır, güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. İş yerindeki diğer çalışanlarla görüntüleri izleyen Çakır, haklı çıktı. Garsonlardan K.G.'nin Çakır'ın çayına 3 kez tükürdüğü ortaya çıktı. Abdullah Çakır, K.G. hakkında Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'ÇAY TİRYAKİSİNİ ÇAYDAN SOĞUTTULAR'

Abdullah Çakır, durumun kendisini oldukça etkilediğini belirterek, Çayı tam karıştırırken içine tükürüldüğünden şüphelendim. Değiştirilmesini rica ettim. Çay değiştirildikten sonra durumu diğer garsonlara söyledim. Onlarla beraber kamera kayıtlarına baktık ve büyük şok yaşadım. Çay tiryakisiyim normalde ama artık hiçbir yerde çay içemiyorum. Sadece evde eşim çay yaparsa içebiliyorum. Kişiden şikayetçiyim. Benim başıma gelen başkasının da başına gelebilir. Artık toplumumuz duyarlı olsun dedi.

Abdullan Çakır'ın avukatı Yakup Taşçı ise gerekli yerlere müracaat ettiklerini dile getirdi. Avukat Taşçı, suç duyurusunun kabul edilmesi durumunda cafe çalışanı K.G. hakkında yargı sürecinin başlayacağını söyledi.

BENZER OLAY ESKİŞEHİR'DE YAŞANMIŞTI

Eskişehir'de, geçen yıl, kurye Burak S. getirdiği pizzanın içine tükürmüş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti. Apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından olay ortaya çıkmış, sosyal medyada da paylaşılan anlar büyük tepki toplamıştı. Pizza sipariş eden müşteri artık bir dilim bile yiyemediğini söylerken, kurye Burak S. ise 4 bin TL para cezası almıştı.

Kaynak: DHA