YALOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK ORDUSU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

YALOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK ORDUSU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORPaşakent, Kazım Karabekir Mahallesi, Tigem ve Yalova-İzmit Karayolunda başlatılan çalışmalara çok sayıda temizlik personeli katıldı.

YALOVA BELEDİYESİ TEMİZLİK ORDUSU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Paşakent, Kazım Karabekir Mahallesi, Tigem ve Yalova-İzmit Karayolunda başlatılan çalışmalara çok sayıda temizlik personeli katıldı. Paşakent ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde başlatılan temizlik çalışmalarında ekipler detaylı şekilde cadde ve sokakları temizlerken, kaldırım ve yol kenarlarında bulunan yabani otların kesimi de gerçekleştirildi. Cadde ve sokaklar sabunlu sularla yıkanırken, konteynerlerin de dezenfekte işlemleri ekipler tarafından yapıldı. Yalova Belediyesi ekipleri, Tigem sahilinde de temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Havaların sıcak gitmesi ve vatandaşların en fazla denize girmeyi tercih ettiği noktalardan biri olan Tigem bölgesinde yosun temizlği ile birlikte kumsallarında temizlikleri yapıldı. Ayrıca Yalova- İzmit Yolu güzergahında bulunan araç ve yaya trafiğini aksatan yabani otlar ile dalların kesimleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre