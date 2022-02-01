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Yalova Belediyesi iki yeni araç alacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalova Belediyesi iki yeni araç alacak

Yalova Belediye Meclisi'nde, damperli kamyon ve van tipi araç alınması kararlaştırıldı.

YALOVA (İHA) - Yalova Belediye Meclisi'nde, damperli kamyon ve van tipi araç alınması kararlaştırıldı.

Belediye Meclis Toplantısı'nda gerçekleşen şubat ayı birleşimi Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk başkanlığında yapıldı. Toplantıda Mezarlıklar Müdürlüğü'ne van tipi araç ve Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne de damperli kamyon alınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Birleşimde 10 semt sahası yapımı için imar planında değişikliği kararı alındı. Planlarda 10 adet park alanı, açık spor tesis alanına çevrildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, imar değişikliği yapılan alanlar içinde eski arboretumun bulunmadığını açıkladı.

Toplantıda ayrıca geçtiğimiz hafta vefat eden eski Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yavuz'un isminin cadde veya parka verilmesi teklifi de komisyona havale edildi. - YALOVA

Yalova Belediyesi iki yeni araç alacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mezarlıklar Müdürlüğü, Mustafa Tutuk, Tragger, Yalova, Yerel, Haber

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