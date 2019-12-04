: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

04.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:56

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Salman, haber kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış Şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren Salman, AA'nın, gazeteciliğin temel taşı olduğunu söyledi.

Başarıyı taçlandırmak, çalışmaların karşılığında üretilenlerin daha da üst seviyelere çıkarılması ve üretenlerin ödüllendirilmesini önemli bulduğunu aktaran Salman, şöyle konuştu:

"Fotoğrafların hepsi çok güzel. İçerisinden farklılığı olanı seçmek kolay değil. Bu her beğeni, her insana göre değişken bir kavram. Ben de kendime yakın hissettiğim, kendimi bir şekilde içerisinde bulduğum, üç kategorideki fotoğraflardan birer tane seçtim. Belki inceleme zamanını uzun, daha geniş bir dilime yaysam seçmekte de zorlanacağımı biliyorum. Onun için mümkün olduğunca dar bir çerçevede, bana en yakın hissettiğim fotoğrafı seçtim. Umarım benimle aynı fotoğrafları paylaşan insanların sayısı fazla olur. Ben de kendimi bu anlamda bir terazide tartmış olurum. Beğendiğim fotoğrafların, toplumun geniş kesiminde beğeni kazanması beni daha mutlu edecektir."

Kaynak: AA

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