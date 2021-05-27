İrem Derici, yalnızlık canına tak edince açtı ağzını yumdu gözünü: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun size
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İrem Derici, yalnızlık canına tak edince açtı ağzını yumdu gözünü: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun size

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kapanmanın ardından arkadaşlarıyla tatile çıkan İrem Derici, yalnızlık canına tak edince bir video yayınlayarak isyan etti. Birlikte tatil yaptığı evli arkadaşlarına da sitem eden Derici, "Bu kız neden yalnız. Kimse de bu konuyla ilgili bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınından dolayı uzun süredir evde olan İrem Derici, 17 günlük tam kapanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla tatile gitti. Şimdilerde Bodrum'da olan Derici, arkadaşlarının evli olduğunu belirterek yalnızlığına isyan etti.

"ARTIK SEVİLMEK İSTİYORUM"

Instagram hesabından siyah mini elbise bir pozunu paylaşan şarkıcı "Bu kız neden yalnız ya. Beton gibi kadın yalnız ölecek" notunu yazdı. Bununla da yetinmeyen Derici, peş peşe video paylaşarak şunları söyledi: "Kanlı Ay'da ne dilek varsa tutacağım; hiçbir mantığı yok şu kadının yıllardır yalnız olması çok üzücü. Hiçbiriniz de şu konuyla ilgili bir şey yapmıyorsunuz. Yazıklar olsun size be. İsyan ediyorum artık ya; sevilmek istiyorum kardeşim. Biri kol kanat gersin istiyorum. İki tane evli çiftle kalıyorum bir el verin bana. Misafiriniz bile yok. Süslendim kendi kendime.

Yalnızlığı canına tak eden İrem Derici veryansın etti: Artık sevilmek istiyorum

Daha sonra makyajlı ve mini elbiseli pozlarını paylaşan İrem Derici, "Gel ulan kanlı ay gel" notunu ekledi.

Yalnızlığı canına tak eden İrem Derici veryansın etti: Artık sevilmek istiyorum
Yalnızlığı canına tak eden İrem Derici veryansın etti: Artık sevilmek istiyorum
Yalnızlığı canına tak eden İrem Derici veryansın etti: Artık sevilmek istiyorum
İrem Derici, yalnızlık canına tak edince açtı ağzını yumdu gözünü: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun size
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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İrem Derici, yalnızlık canına tak edince açtı ağzını yumdu gözünü: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun size - Haberler Magazin
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