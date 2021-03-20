Yalnızçam kayak merkezi turizm değerlendirme toplantısı yapıldı

Yalnızçam Kayak Merkezinin turizmde hak ettiği değere kavuşması ve mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Hüseyin Öner başkanlığında, Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile SERKA ve Özel idare birim yetkililerinin...

Yalnızçam Kayak Merkezinin turizmde hak ettiği değere kavuşması ve mevcut potansiyellerin değerlendirilmesi amacıyla Vali Hüseyin Öner başkanlığında, Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ile SERKA ve Özel idare birim yetkililerinin katılımı ile toplantı yapıldı.

Toplantıda, Yalnızçam Kayak Merkezinde ki mevcut konaklama ve günübirlik tesisler ile telesiyej ve teleski hatları, kayak pistleri, ekipmanlar ve turizm yatırımına açık parsellerin durumu değerlendirildi.

Ayrıca Kayak Merkezi'nin turizmde daha etkin hale getirilmesi, yerli ve yabancı turistleri buraya çekmek için yapılabilecek çalışmaların yanı sıra, yatırımcılara açık parsellerin değerlendirilmesi ve yeni tesislerin kazandırılması gibi konular üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı