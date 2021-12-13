Yalnızca İstanbul ve Ankara değil! Meteoroloji cuma gününü işaret edip ülke geneli için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
İstanbul, Ankara ve çok sayıda il için art arda uyarılar gelmeye devam ediyor. Güncel raporlara göre sıcaklığın 10 derece birden düşeceği İstanbul'da çarşamba günü kar görülebilir, yine sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceği Ankara'da cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra çok sayıda il için de Meteoroloji cuma gününü işaret ederek yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Türkiye, bu hafta yağışlı havanın etkisi altında olacak. Hava sıcaklıkları yağışla birlikte ülke genelinde azalacak. Batı kesimlerde ise mevsim normalleri altında seyredecek. Cuma gününden itibaren ise ülke genelinde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde ise yer yer mevsim normalleri altında seyredecek. Türkiye, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı havanın etkisine girecek.
Özellikle kıyı Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış görülecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Ege'de metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Yalova, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.
Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.
Sağanak yağışlar yurdumuzu etkisi altına alırken, İstanbullular için kar müjdesi veren Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü İstanbul'da yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.
Ünlü meteoroloji uzmanı Orhan Şen şöyle devam etti: "Sıcaklık 18-19 C Salı akşamından itibaren 7-8 C ye kadar düşer. Yarın akşamdan itibaren 1 hafta yağış olacak. Çarşamba günü yükseklerde karla karışık yağmur olabilir. Şehir içinde yok."
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise bugün İstanbul için baharın son günü olduğuna dikkat çekerek, ''Yarından itibaren yağışlar başlıyor. Hafta içi havalar soğuk olacak. Yağışlar uzun süre ve her gün devam edecek. İç kesimlerde kar bekleniyor. Örtü de oluşacak..." şeklinde konuştu.
Ökten, Türkiye'nin kar haritasını da paylaşıp şunları söyledi: "15 günlük beklenen toplam kar yağışı. Giderek artıyor. Mavi az, kırmızı orta, turuncu yoğun..."
Van, Bitlis, Muş, Hakkari için buzlanma, don ve sis uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Yer yer sis, buzlanma ve don hadiselerinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.
Rüzgar, doğu ve kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise saatte 2 ila 4 kuvvetinde esecek. İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 11, Van'da 10, Bitlis'te 9 ve Muş'ta 7 derece olması bekleniyor. Bölgede buzlanma, don ve sis ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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