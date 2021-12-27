MALATYA (İHA) - Yalnız yaşayan polis memuru evinde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da kendisinden haber alınamayan polis memuru yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. İlk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği tahmin edilen polis memurunun kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

Olay, 22.00 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi'nde meydana geldi.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesi Mazi sokak içerisinde bulunan ikametine gelen ekipler çilingir yardımıyla girdikleri evde, Uğur B.'yi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde polis memurunun hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP RAHATSIZLIĞININ BULUNDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen polis memurun cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.