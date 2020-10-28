Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı
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Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

28.10.2020 02:15 | Son Güncelleme: 28.10.2020 02:19
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

ZONGULDAK'ta, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ahmet Gürsoy (51), evinde ölü bulundu.

ZONGULDAK'ta, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ahmet Gürsoy (51), evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Rat Mahallesi 3. Durak Sokak'ta meydana geldi. İkamet ettiği Balıkesir'den yaklaşık 1 ay önce memleketine gelen Ahmet Gürsoy'un evinden gelen kötü kokular üzerine ağabeyi içeri girdi. Ahmet Gürsoy'un cesediyle karşılaşan ağabeyi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, evde incelemede bulundu. Yaklaşık 20 gün önce öldüğü tahmin edilen Ahmet Gürsoy'un cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 


Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı
Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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